Due turiste aggredite in vacanza: "Strangolate e buttate da un ponte" (VIDEO)

Schwangau, Germania - Una tranquilla visita al celebre castello di Neuschwanstein si è trasformata in una scena di terrore quando una giovane turista americana è stata brutalmente uccisa da un uomo mentre si trovava nei pressi del maestoso edificio, ispirazione per il logo della Disney. La vittima, una ragazza di soli 21 anni, si trovava in vacanza in Germania insieme a un'amica quando l'incidente ha avuto luogo.



Il tragico episodio è avvenuto sul famoso ponte Marienbrücke, che offre una vista mozzafiato del castello e si estende sopra una profonda gola. L'aggressore, un uomo di circa 30 anni, ha preso di mira la giovane turista americana, aggredendola fisicamente. La sua amica è intervenuta coraggiosamente nel tentativo di fermare l'aggressore, ma è stata sopraffatta e strangolata prima di essere gettata nel burrone.



Il criminale ha poi tentato di violentare la ragazza di 21 anni prima di lanciarla anche lei nel dirupo. Nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, la vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale. La sua amica, invece, è sopravvissuta all'attacco, ma versa in gravi condizioni.



Dopo aver commesso il duplice delitto, il 30enne americano ha fatto perdere le proprie tracce, fuggendo dalla scena del crimine. Le forze dell'ordine e le squadre di soccorso alpino si sono immediatamente mobilitate, dispiegando una flotta di 25 veicoli di emergenza nella zona circostante. Grazie all'impegno incrollabile degli agenti di polizia, il sospettato è stato successivamente arrestato e si trova attualmente in custodia presso la stazione di polizia di Fuessen, nelle vicinanze.



Il castello di Neuschwanstein, un'icona del romantico stile neogotico, è stato teatro di un orribile crimine che ha sconvolto la comunità internazionale. Le autorità tedesche stanno lavorando a stretto contatto con le autorità americane per fornire il massimo supporto alle famiglie delle vittime durante questo periodo di lutto e shock.



Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di stabilire le motivazioni dell'aggressore e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Nel frattempo, la notizia della tragica morte della giovane turista americana ha scosso profondamente sia la comunità locale che l'opinione pubblica internazionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei luoghi turistici e sulla necessità di rafforzare le misure di protezione. Il mondo è unito nel condannare questo atto di violenza insensato e nell'esprimere il proprio cordoglio per la giovane vita spezzata troppo presto. La speranza è che la giustizia possa essere fatta e che episodi così tragici possano essere evitati in futuro, affinché ogni persona possa visitare luoghi meravigliosi come il castello di Neuschwanstein senza timore per la propria sicurezza.



Death near Neuschwanstein Castle: German police suspect a US tourist tried to sexually assault two women and pushed them into a ravine. One was killed, the other seriously injured. pic.twitter.com/E4hUycP4dq — DW News (@dwnews) June 15, 2023 ”