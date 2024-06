Due toreri Incornati, uno in gravi condizioni

MADRID - La giornata di domenica a Madrid è stata segnata da un drammatico incidente durante la Corrida a Las Ventas. Due toreri professionisti sono stati incornati dai tori, uno dei quali versa in gravi condizioni. La scena si è sviluppata nella più importante arena di tori del paese, dove entrambi i toreri si stavano esibendo davanti al pubblico.

Il primo a subire l'attacco del toro è stato Francisco Javier Espada, un torero madrileno. Dopo essere stato travolto dalle zampe posteriori del toro, Espada è stato catapultato a terra e ha atterrato con forza sulla sabbia. La commozione cerebrale che ha riscontrato gli ha impedito di continuare lo spettacolo.

Successivamente, è stato il turno di Isaac Fonseca, un torero messicano di 26 anni. Dopo aver sconfitto il terzo toro e avergli tagliato l'orecchio, Fonseca è stato incornato alla schiena e sollevato da terra. Davanti al pubblico e alle telecamere, ha cercato di rimanere cosciente mentre i soccorritori lo raggiungevano. Trasportato in ospedale, ha riportato una ferita sulla superficie posteriore dell'emitorace sinistro con una traiettoria verso l'alto di 20 centimetri. L'uomo è stato operato in infermeria e poi trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Nella notte, è stato accertato che il corno non aveva trafitto il polmone come inizialmente temuto, e già lunedì mattina è stato dichiarato fuori pericolo. "Ho sentito il corno che entrava nel mio corpo, nella mia schiena", ha detto alla stampa. "Ci sono stati momenti, anzi secondi o millesimi di secondo, con tante sensazioni forti: di sentire il dolore, di notare il corno sulla schiena. Mi sento molto meglio adesso, in mattinata mi hanno tolto il drenaggio ed hanno fatto una pulizia, ora mi sento sollevato".

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni e interrogativi su questa disciplina e sulla sicurezza dei toreri durante le Corride, un'attività che richiede grande abilità e coraggio.