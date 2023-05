In due settimane arrestati dieci passeur

TRIESTE- Tra il 4 e il 15 maggio, otto autisti e due passeggeri che viaggiavano con loro sono stati fermati dagli agenti della Guardia di frontiera di Trieste e arrestati con l'accusa di favoreggiamento dell'ingresso illegale. Nel loro veicolo trasportavano migranti che non avevano i documenti per entrare e soggiornare nei Paesi Schengen. Dopo l'operazione di polizia, i dieci sono stati trasferiti nel carcere locale di via del Coroneo. Si tratta di due moldavi, due rumeni, due ucraini, due pakistani, un albanese e un kosovaro, di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Sono stati sequestrati i loro veicoli con targhe UE di Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Romania, Slovenia, Germania e Ungheria.

Gli arresti sono avvenuti in tarda serata e nelle prime ore del mattino nei comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Trieste, nell'ambito delle attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera, in particolare al fenomeno del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A muoversi con gli scafisti arrestati sono stati in totale 35 cittadini di sei Paesi, in gran parte turchi, quattro del Bangladesh, due dell'Eritrea, due del Pakistan, uno dell'Iraq e uno della Siria. I migranti adulti avevano un'età compresa tra i 18 e i 46 anni, mentre i minori avevano un'età compresa tra pochi mesi e 17 anni. Alcuni migranti sono minori non accompagnati collocati in strutture adeguate e alcune giovani famiglie hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale. OT