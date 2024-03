Due piccoli 'lupi della criniera' nati nel Parco

VERONA - Due esemplari neonati di crisocione, conosciuti anche con il nome di "lupi dalla criniera", a qualche giorno dal primo mese di vita si sono fatti vedere al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona), dove i genitori, Numo e Pàlida, sono ospitati. I piccoli, nati il 16 febbraio scorsi, sono ancora tutti neri, con il manto arruffato, a differenza del manto fulvo, le lunghe zampe e il muso affusolato degli esemplari adulti. Si muovono e giocano goffamente, in attesa della prima visita veterinaria che ne decreterà il sesso. Classificati come "quasi a rischio" dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, si tratta di un specie che in natura abita le praterie del Sudamerica. "La mamma - spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva - ha un comportamento perfetto e molto naturale.

È infatti difficile vederla con i propri cuccioli se non durante il momento dell'allattamento. Questo complica il lavoro di un eventuale predatore, che difficilmente potrà riuscire ad individuare i piccoli a seconda della posizione della mamma. Nei giorni i cui non potevano ancora muoversi bene, Pàlida li spostava spesso per non lasciarli a lungo nello stesso posto. Poi ha preparato e scavato tre tane vicine; di tanto in tanto si avvicina per controllare dove siano e che vada tutto bene". I piccoli restano nei pressi dei rifugi, e giocano con qualunque cosa si muova tra i rami. Un comportamento tipico del crisocione, che in natura sta subendo la minaccia principale della conversione degli habitat selvatici con le produzioni agricole, rischiando di venire investito dalle auto e attacchi di cani domestici.