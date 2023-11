Due persone trovate senza vita a causa di esalazioni tossiche

TEOLO (PADOVA) - Tragedia a Teolo (Padova) alle prime luci dell'alba di oggi, quando due persone residenti in una bifamiliare sono state trovate morte a causa di esalazioni tossiche nella loro abitazione in via Rialto.

Il dramma è stato scoperto grazie all'allarme lanciato da un vicino di casa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. All'interno della residenza, gli operatori hanno rinvenuto i corpi senza vita delle vittime ancora a letto. Si ipotizza che la tragedia sia avvenuta nel cuore della notte, senza che le vittime potessero rendersi conto di quanto stesse accadendo.

Le cause della morte sono attualmente al vaglio degli inquirenti, e al momento non è stata rivelata l'identità delle persone decedute. L'area circostante è stata transennata per consentire agli operatori di svolgere le indagini in tutta sicurezza.