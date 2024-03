Due persone soccorse in casa e salvate dalla Polizia

VICENZA - Due anziani, in evidente difficoltà all'interno delle loro case, sono stati soccorsi e salvati a Vicenza dalla Polizia. Nel primo caso una vicina di casa aveva segnalato di essere preoccupata perché non vedeva da vari giorni un signore ottantenne, che abitava da solo e che non rispondeva al campanello della porta d'ingresso.

Attraverso una finestra del secondo piano gli agenti hanno trovato l'anziano in stato di semi-incoscienza. L'uomo è stato trasferito con un'ambulanza all'ospedale per le cure del caso. In un'altra zona della città, in serata, è stata tratta in salvo una signora di 86 anni che da alcuni giorni non dava notizie di se'. Anche in questo caso, attraverso una finestra, i poliziotti sono entrati a casa trovando la donna riversa a terra ed ansimante. Anche l'anziana è stata affidata ai sanitari.