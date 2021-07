Due nuove imbarcazioni per il pattugliamento in laguna

VENEZIA - Due nuove imbarcazioni open con motore fuoribordo da 200 cavalli entrano a far parte della dotazione della Polizia locale. Gli scafi sono stati presentati nel pomeriggio di oggi, martedì 6 luglio, nello spazio acqueo della sede centrale del Comando, alla Smart control room del Tronchetto.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Luigi Brugnaro, l'assessore alla Sicurezza Silvana Tosi e il comandante generale del Corpo Marco Agostini. Insieme ad una rappresentanza di operatori della Polizia locale, anche una delegazione di agenti della sezione Ambientale della Polizia metropolitana.



Si tratta di scafi particolarmente indicati per i pattugliamenti in laguna - è stato spiegato - viste le loro performance in termini di velocità e tenuta. L'imbarcazione è lunga 6,65 metri e larga 2,26, per una portata di sette persone a bordo, pilota compreso. Si possono raggiungere oltre 80 km/h di velocità massima grazie ad un motore da oltre 3.500cm³. Viste le loro caratteristiche, assicurano spostamenti agili con la possibilità di navigare anche su bassi fondali, data la motorizzazione fuoribordo.

Ogni unità allestita per il servizio di Polizia locale è dotata di Gps cartografico a colori e Vhf marino per le comunicazioni. Per l'acquisto di ogni scafo sono stati investiti circa 130mila euro.