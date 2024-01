Due morti e due feriti per uno scontro tra furgoni in A4

UDINE - È di due persone decedute e altrettante ferite il bilancio del grave incidente stradale avvenuto, poco dopo la mezzanotte, sull'autostrada A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro (Udine) in direzione Venezia.

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto due furgoni e che si sono scontrati all'altezza del chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove l'autostrada consente una marcia su quattro corsie. Il traffico al momento dello scontro era scarso. I due feriti sono stati condotti in ospedale in ambulanza: non sono in gravi condizioni.

Secondo una ricostruzione della dinamica dell'incidente, un furgone ha tamponato con violenza un altro furgone che procedeva davanti. Nell'impatto sono morte due persone che viaggiavano a bordo dell'automezzo tamponante; i due feriti, invece, probabilmente viaggiavano uno su un furgone e uno sull'altro. A causare la collisione potrebbe essere stato un colpo di sonno o un momento di distrazione del conducente dell' automezzo tamponante. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero specializzato in soccorso notturno. Assieme al personale sanitario, la Sores Fvg ha inviato anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. La logistica e la bonifica sono state curate dal personale di Autostrade Alto Adriatico che ha operato fino alle 4. Non ci sono state ripercussioni sulla circolazione.

LE VITTIME

Le vittime sono un ragazzo di 18 anni e un uomo di 43, entrambi cittadini romeni, che stavano viaggiando su un furgone con un carrello al gancio. Secondo una ricostruzione più approfondita, fatta dal personale di Polizia del Coa di Palmanova, il furgone durante la marcia avrebbe tamponato in modo lieve un'auto che procedeva davanti e, di conseguenza, sarebbe andato a sbattere contro il guard rail centrale che divide le carreggiate dell'autostrada.

Il conducente del furgone ha dunque subito accostato a destra per constatare i danni. Lui e l'altra persona erano però appena scesi che sono stati travolti da un altro furgone che proveniva a forte velocità dalla medesima direzione e il cui conducente non li ha notati. Il ragazzo è stato scaraventato a 40 metri di distanza, l'altra vittima è stata sbalzata a bordo strada. Sono entrambi morti all'istante. L'incidente è avvenuto la notte scorsa lungo l'autostrada A4 all'altezza di Gonars (Udine), in direzione Venezia.