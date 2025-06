Due mongolfiere precipitano, un pilota muore e 31 turisti feriti

TURCHIA - Due incidenti separati hanno sconvolto questa mattina la Cappadocia, celebre meta turistica della Turchia centrale, dove due mongolfiere sono precipitate causando la morte di un pilota e il ferimento di 31 turisti.



Il primo drammatico episodio ha visto un pilota perdere la vita durante un atterraggio di emergenza. Secondo le autorità locali, il pilota è rimasto impigliato nelle corde del mezzo ed è stato schiacciato dal cesto. A bordo si trovavano principalmente turisti indonesiani, 19 dei quali sono rimasti feriti e sono stati immediatamente soccorsi.



Pochi minuti e chilometri dopo, un secondo incidente ha coinvolto un’altra mongolfiera, con a bordo 12 turisti indiani e il pilota, tutti lievemente feriti e trasportati in ospedale.



Le autorità turche hanno attribuito gli incidenti a condizioni meteorologiche avverse, con venti forti che hanno reso difficile il controllo dei velivoli. È stata avviata un’indagine per chiarire le cause e accertare eventuali responsabilità. La comunità locale e gli operatori turistici sono profondamente scossi da questa tragedia che colpisce una delle attrazioni più amate della regione, nota per i suoi paesaggi unici e i suggestivi voli in mongolfiera.