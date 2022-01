Due minori con famiglia soccorsi per stanchezza in montagna

PORDENONE - Due interventi questo pomeriggio tra le 16.30 e le 18 circa hanno interessato squadre del Soccorao Alpino delle stazioni di Pordenone e Cave del Predil.

AVIANO

In Piancavallo lungo l'itinerario che da Piancavallo va verso Barcis in località Pian delle More la richiesta è arrivata da una famiglia con minore che ha chiesto aiuto perché la.propria figlia decenne accusava un malore e non riusciva a proseguire.

L'hanno raggiunta prima due tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano già nei pressi che, dotati di sci, sono scesi dalla famiglia sciando per duecento metri di dislivello per rassicurarli e portare i primi soccorsi. Poco dopo sono arrivati altri soccorritori giunti in Piancavallo con il.mezzo fuoristrada e scesi a piedi con la.barella fino a lei. La bambina è stata portata fino all'ambulanza e poi, valutate le condizioni non preoccupanti della stessa, riconsegnata ai familiari.

TARVISIO

Poco dopo è scattato un secondo intervento nel.tarvisiano, in Val.Saisera, dove una famiglia di tre persone con minore chiedeva aiuto per problemi di stanchezza del.figlio. anche qui nulla.di grave, la.famiglia, che si trovava nei pressi di Prati Oitzinger, stata raggiunta dai soccorritori e accompagnata alla loro auto.