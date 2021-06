Due interventi di soccorso per parapendisti

FORGARIA (UD) - Alle 16.20 è arrivata la chiamata per la stazione di Udine del Soccorso alpino per soccorrere un parapendista polacco del 1983 rimasto impigliato con la vela su un albero ad una decina di metri dal suolo sul Monte Prât.



La segnalazione è arrivata da una persona del luogo che lo ha visto cadere nella fitta vegetazione. Sul posto è arrivato prima l'elisoccorso regionale che ha sbarcato poco lontano il tecnico di elisoccorso il quale si è arrampicato sull'albero assicurando e sganciando il pilota dalla vela e calandolo a terra in sicurezza incolume.



Al momento i tecnici della stazione di Udine stanno recuperando la vela, a loro volta arrampicati sull'albero e dotati di una motosega per disimpigliarla dai rami. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e il 118. foto e mappa allegati



ANDUNIS (PN) - Un secondo intervento scattato quasi contemporaneamente si sta concludendo ad Anduins dove a precipitare è stato un altro pilota di parapendio.



Sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che però ha trovato soltanto la vela e non il pilota, che probabilmente è riuscito a sganciarsi e a mettersi in cammino.