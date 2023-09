Due gravi incidenti in poche ore: due persone ricoverate in gravi condizioni

TRIESTE - Poco dopo le 21 di ieri sera, a Trieste, in viale Gabriele D'Annunzio, un uomo di circa 48 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre camminava lungo la strada. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Una volta ricevuta la chiamata di aiuto al Numero Unico di Emergenza Nue112, il personale infermieristico della Sores ha rapidamente inviato un'ambulanza e un'automedica sul luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine sono state tempestivamente informate. Gli operatori medici hanno immediatamente prestato assistenza all'uomo ferito e lo hanno trasportato in ospedale in condizioni gravi. L'incidente ha richiesto un codice rosso, e l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Cattinara a Trieste per ulteriori cure.

Incidente a Osoppo Intorno all'1:30 di oggi, un altro incidente ha coinvolto un conducente a Osoppo, in via Matteotti. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura. Non ci sono segnalazioni di altri veicoli coinvolti nell'incidente. Il personale infermieristico della sala operativa della Sores ha inviato un'ambulanza da Gemona del Friuli e richiedendo l'intervento dell'elisoccorso. Anche in questo caso, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono stati allertati per garantire la sicurezza sulla scena dell'incidente. Il conducente ferito, un uomo di circa 47 anni, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove riceverà ulteriori cure e assistenza specializzata.