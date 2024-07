Due giovani scomparsi nel fiume

PADOVA – Due ragazzi sono scomparsi nelle acque del fiume Brenta oggi, domenica 14 luglio, a Campo San Martino, in provincia di Padova. Secondo le prime ricostruzioni, i due amici stavano giocando a calcio vicino al fiume quando la palla è finita in acqua. Uno dei due si è tuffato per recuperarla, ma trovandosi in difficoltà, l'amico è entrato in acqua per aiutarlo.

Alcuni passanti hanno cercato invano di soccorrere i giovani, ma sono stati trascinati dalla corrente e sono scomparsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con imbarcazioni e sommozzatori, per le operazioni di ricerca.