Due giovani musicisti trevigiani a Boston grazie alle borse di studio di Treviso Suona Jazz

TREVISO - I giovani talenti trevigiani della musica jazz a Boston per un anno, per frequentare i corsi annuali del Berklee di Boston, il più importante istituto di musica e arti dello spettacolo al mondo, grazie alle borse di studio del Treviso Suona Jazz. Le borse di studio sono state assegnate durante i seminari estivi di Umbria Jazz Clinics 23 a Perugia, ai musicisti Dario Ponara di Vittorio Veneto con lo strumento vibrafono e Edoardo Cian di Treviso con la chitarra.



Quest’anno, come ormai da tradizione, saranno riproposte grazie al sostegno di Rotary Club Treviso Nord, al fine di offrire ai giovani talenti un’esperienza unica, di arricchimento artistico e umano. In vista della prossima edizione, il Treviso Suona Jazz riparte con l'attività didattica da domenica 4 dicembre. Un programma che andrà avanti fino al mese di maggio in stretta collaborazione con il Conservatorio Agostino Steffani e l’Associazione Francesco Manzato.



Il nuovo ciclo di incontri, intitolato The New Standards, è un progetto che intende attraversare il mondo del jazz nelle sue declinazioni. Vedrà alternarsi la direzione del pianista Bruno Cesselli, del trombettista Gianluca Carollo, del batterista Luca Colussi, e sarà completato da guide all’ascolto tenute dal chitarrista Attilio Pisarri. Il programma, rivolto a tutti i musicisti, cantanti, uditori, si concluderà con l’esibizione degli allievi nel corso della nona edizione del festival a Treviso.



“Siamo felici di ripartire senza restrizioni, anche se non abbiamo mai interrotto le attività, e siamo altrettanto felici da dare opportunità di crescita artistica ai giovani musicisti che ogni anno accorrono con entusiasmo ai nostri incontri”, dichiara Nicola Bortolanza direttore artistico della manifestazione. I workshop, giunti all’ottava edizione continuativa, sono ormai parte integrante del cartellone di Treviso Suona Jazz Festival, della sua identità e della sua offerta qualitativa e rappresentano un patrimonio importante per il futuro del Festival. Posti limitati, per tutte le informazioni: www.trevisosuonajazz.it