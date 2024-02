Due gemelle si ritrovano dopo 81 grazie al test del Dna, non si vedevano dal 1942

È grazie ad un test del Dna che due gemelle novantenni, Maurilia Chavez e Andrea Lopez, si sono incontrate per la prima volta dopo 81 anni. Alla morte dei loro genitori avevano solo 5 anni e, insieme ai loro fratelli e sorelle, furono divise tra diverse famiglie. Si rividero un ultimo volta 4 anni più tardi, in occasione di una festa di famiglia allargata, poi più nulla fino a un paio di mesi fa.



«È stato come vederla per la prima volta, 81 anni sono troppi. Ricordo solo un po', davvero poco (…) Quando vedo mia sorella, sono così felice, non faccio altro che piangere, abbracciarla e schiacciarla” ha detto Lopez a News 9



"Sono la persona più felice del mondo perché non ho mai pensato di rivederla e l'altro motivo per cui piango come una bambina è che mi sentivo sola, ho una bella famiglia, ma quello di cui ho davvero bisogno era mia sorella", le parole di Chavez sempre a News 9



Dopo la scoperta le due sorelle si sono riunite a Denver, a casa di Maurilia, per passare qualche giorno insieme prima di ridividersi di nuovo, con il sogno di andare a vivere insieme un giorno.