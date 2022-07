Due furgoni a fuoco nella notte

TOLMEZZO (UDINE) - Qualche minuto dopo le 3.35 di oggi, 12 luglio 2022, i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo (UD) sono intervenuti con l’autopompaserbatoio e l’autobotte per l’incendio di due furgoni in Via Garibaldi a Tolmezzo (UD).



I due mezzi parcheggiati hanno preso fuoco a causa della rottura del serbatoio di uno dei due furgoni con conseguente innesco del carburante fuoriuscito; la lingua di fuoco aveva raggiunto altre due vetture parcheggiate poco distanti.



I Vigili del fuoco sono riusciti a spostare il più piccolo dei due furgoni prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme e hanno spento l’incendio evitando la propagazione delle fiamme alle altre due vetture.

I fumi della combustione dei mezzi hanno invaso i locali di una palazzina di due piani dalla quale i Vigili del fuoco hanno evacuato due giovani che per proteggersi dal fumo si erano rifugiati nel bagno del loro alloggio. Le due persone, una volta portate dai VVF all’esterno dello stabile sono state prese in carico dal personale sanitario che le ha trasportate all’ospedale per gli accertamenti del caso in quanto avevano respirato i prodotti della combustione.



Il lavoro dei Vigili del fuoco è terminato alle 6.30 circa con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti dall’incendio e con una verifica strumentale all’interno dei locali della palazzina, che era stata invasa dal fumo, per scongiurare che vi fosse ancora qualche presenza di qualche sostanza nociva derivata dai prodotti della combustione.