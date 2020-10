Due donne intossicate per incendio in casa

VICENZA - Due donne sono state portate in ospedale per accertamenti dopo essere rimaste coinvolte in un incendio che ha colpito un'abitazione a Marano Vicentino (Vicenza).



Le fiamme sono divampate al primo piano di un'abitazione con i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno provveduto a domare l'incendio.



I pompieri sono intervenuti con un'autopompa, un'autobotte e sette operatori che sono entrati all'interno dell'appartamento con gli autorespiratori, riuscendo a spegnere le fiamme, che hanno completamente distrutto la cucina i serramenti e le porte interne.



Danni da fumo a tutto l'alloggio. Le due donne, madre e figlia, le quali hanno respirato del fumo nelle fasi iniziali sono state assistite dai sanitari del Suem 118 e poi trasferite in pronto soccorso per dei controlli.



Le cause dell'incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.



Inibito l'uso dell'appartamento fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico ambientali.