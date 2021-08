Due distacchi di frane alla base del Civetta, nessun ferito

BELLUNO - Due frane si sono verificate alla base del Civetta, nel Bellunese. Poiché non si conosceva l'esatta ubicazione degli eventi e per controllare non vi fossero coinvolti, si è alzato in volo l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Una volta sul posto è stato appurato che una prima frana, non di grosse dimensioni, si era staccata sopra il Sentiero Tivan, senza interessarlo.

L'elicottero ha lungamente sorvolato la zona senza notare problematiche particolari.

Nel secondo caso si trattava di una scarica di materiale in prossimità della normale. Anche qui non è stato toccato il percorso e l'accumulo è avvenuto in zona normalmente non battuta.

Sono stati in ogni caso consultati gli operai che stanno lavorando alla teleferica del Rifugio Torrani, testimoni del distacco che hanno escluso vi fossero persone.