Due concerti di Vasco Rossi a Bibione. Il primo riservato gli iscritti al Blasco Fan Club

L'entusiasmo è alle stelle per il ritorno di Vasco Rossi negli stadi italiani con il suo tour "Vasco Live 2024". La novità più recente è l'aggiunta di una seconda data a Bibione, in provincia di Venezia, che si aggiunge alla già sold out data zero del 2 giugno.

Il Soundcheck, una prova generale offerta dal Blasco Fan Club ai suoi iscritti, è confermato per la sera precedente, il 1 giugno. Il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto, ha sottolineato l'importanza di questo evento che aumenterà l'entusiasmo nella località e ha evidenziato gli sforzi della città nel prepararsi ad accogliere Vasco e i suoi fan.Il tour di Vasco prenderà il via ufficialmente da Milano il 7 giugno con ben 7 concerti già esauriti, per poi continuare con 4 spettacoli a Bari, di cui 3 sono già sold out.

Questo tour promette di essere uno dei momenti clou dell'estate 2024, con migliaia di fan pronti a seguire il Komandante in questa avventura musicale indimenticabile.