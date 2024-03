Due borse abbandonate, allarme bomba a piazza San Marco

Una borsa ed un trolley abbandonati sopra le passerelle per l'acqua alta hanno fanno scattare l'allarme bomba in piazza San Marco. Le forze dell'ordine hanno transennato l'area tra il campanile e l'ingresso della Basilica. Dalle prime indicazioni, i due bagagli erano stati notati poco prima davanti a Palazzo Ducale, lasciati incustoditi da alcune persone.

Richiamate dagli agenti della polizia locale, i proprietari li avevano spostati, per poi abbandonarli nuovamente vicino al campanile di San Marco. Vista l'allerta internazionale, è scattato l'allarme per la sicurezza e gran parte della piazza è stata interdetta al passaggio in attesa degli artificieri.