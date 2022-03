Due auto e un camper a fuoco nella notte

TRIESTE - Incendio nella notte a Trieste, autovettura in fiamme: il rogo ha coinvolto altri due mezzi.

A finire tra le fiamme due automobili e un camper parcheggiati in alcuni stalli pubblici presenti a Borgo San Sergio, quartiere di Trieste. L’episodio è accaduto alle 3.40 in via Curiel e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Muggia, con il supporto di un'autobotte dei pompieri giunta dalla sede centrale.

Le cause sono in corso di accertamento, sul posto anche la Polizia di Stato. L'intervento si è concluso dopo circa due ore.