Due auto si scontrano e finiscono nel fosso

PADOVA - Intorno alle 22:30 di martedì 24 giugno, un incidente stradale ha coinvolto due vetture in via Roma, a Villanova di Camposampiero (PD). Le auto, a seguito dell’impatto, sono finite in un fosso adiacente alla carreggiata.



Le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Padova e dal distaccamento volontario di Borgoricco hanno prontamente messo in sicurezza i mezzi incidentati. I due conducenti, già fuori dai veicoli al momento dell’arrivo dei soccorsi, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118. Durante lo scontro è stato danneggiato anche un palo delle linee telefoniche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.



L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso intorno alle 2:00 di notte, con il completo ripristino della sicurezza sulla sede stradale.