Due arresti per tre rapine messe a segno nel 2022

PADOVA - Due persone sono state arrestate dalla squadra Mobile per tre rapine compiute tra Padova e Campodarsego nel 2022. L'indagine iniziata dopo la rapina a mano armata, lo scorso 15 giugno, ad un'azienda di Padova, messa a segno da due uomini, travisati in volto ed armati di pistola. Successivamente gli investigatori si occuparono anche di altre due rapine commesse con analoghe modalità una dell'8 luglio 2022ad un ufficio postale di Padova e l'altra, il 18 luglio alla Banca di Credito cooperativo di Reschigliano di Campodarsego. Nel primo episodio ad agire erano stati sempre due uomini, i quali entrati nell'ufficio postale con addosso caschi con visiera abbassata e brandendo una pistola, si erano impossessati di circa 300 euro prima di fuggire in sella di un ciclomotore.

L'altra rapina aveva preso di mira il furgone portavalori dell'istituto di vigilanza Civis che stava andando a fare una consegna di denaro. Nell'avvicinarsi all'ingresso della banca, nei pressi della bussola, il dipendente che portava con sé il plico contenente 74.000 euro è stato affrontato da due malviventi, uno dei quali con un fucile a pompa, che gli hanno sottratto il denaro.