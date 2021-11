Due arresti nel weekend al confine di Stato

TRIESTE - Si è concluso a Fernetti nel fine settimana il viaggio di due cittadini romeni destinatari di un provvedimento emesso dalle Autorità Giudiziarie italiane: il 19enne C.M.R. e il 40enne A.Z. si trovano ora nel carcere di Gorizia.

I due comunitari sono stati bloccati dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste mentre rientravano in Italia a bordo di un autobus proveniente dalla Romania e diretto in Spagna. Il veicolo con targa romena è stato fermato per un controllo nell’ambito delle consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera.

Durante gli accertamenti sull’identità dei passeggeri dell’autobus romeno è emerso che C.M.R. e A.Z. erano destinatari rispettivamente di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso agosto dalla Corte d’Appello di Roma e di un ordine di carcerazione disposto nel settembre dello scorso anno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per cui deve scontare una pena residua di anni 2, mesi 11 e giorni 26 giorni di reclusione.

C.M.R. è ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e rapina. A.Z. è stato, invece, condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per svariati reati contro il patrimonio.