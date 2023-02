Droga, smantellata associazione criminale, diciotto arresti

TRIESTE - Oltre 100 militari del GICO - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - di Trieste, del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e dei Reparti competenti per territorio, hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico di droga arrestando 18 persone di nazionalità nigeriana in 5 regioni (Fvg, Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna). Le indagini, condotte dalla Gdf di Trieste e coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Trieste, sono cominciate dopo il sequestro a Muggia (Trieste) di oltre 10 chilogrammi di marijuana un borsone abbandonato su un autobus proveniente da Roma.

I militari hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Trieste nei confronti di 18 persone, che si sommano ad altri 30 arresti compiuti in flagranza di reato di traffico internazionale e spaccio di oltre 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina e marjuana; quantità che immessa sul mercato avrebbe complessivamente creato proventi per circa 2 milioni di euro. Tra gli arrestati ci sono anche corrieri, tutti nigeriani, che ingerivano ovuli contenenti marijuana, eroina o cocaina. Partendo dall'identificazione di alcuni passeggeri del bus sul quale era stato trovato il borsone con i 10 chilogrammi di droga, i militari, con il supporto dello SCICO della Guardia di Finanza, hanno individuato l'intera organizzazione criminale.