Droga: sgominata banda di spacciatori, 10 arresti

UDINE - Sono dieci le persone arrestate, componenti di una banda dedita allo spaccio di droga che è stata sgominata, si tratta di cittadini pachistani e afghani. E' l'esito di un'operazione della Squadra Mobile della Questura iniziata un anno e mezzo fa. In totale, le persone indagate sono 16, la maggior parte regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Nel corso dell'attività sono stati documentati numerosi episodi di spaccio di cocaina e hashish, sono stati eseguiti 7 arresti in flagranza di reato e sequestrati circa 2 chilogrammi di cocaina e 350 grammi di hashish. Nei giorni scorsi l'indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha avuto l'esito finale, con l'esecuzione della custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip, nei confronti di un uomo di 32 anni, afghano, ritenuto elemento di spicco nel quadro dell'attività illecita. Contestualmente sono state effettuate perquisizioni a carico di 17 persone abitanti in varie località, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Milano, Venezia, Trieste, Treviso, Gorizia e Pordenone e l'impiego di 2 unità cinofile della Guardia di Finanza di Tarvisio e 2 unità cinofile della Polizia Locale di Udine. Attività che hanno permesso di arrestare in flagranza di reato altri due pregiudicati, cittadini pachistani, di 37 e 31 anni, sequestrando ulteriori 35 grammi di cocaina e 400 di hashish, oltre a poco più di 11 mila euro in contanti. (ANSA)