Droga: serra di marijuana in casa, due denunce nel veneziano

MIRA (VENEZIA) - Una "serra" di piante di marijuana in casa è stata scoperta dai Carabinieri di Mira (Venezia), che hanno denunciato un italiano, D.R.A. 44 anni, per coltivazione illegale di stupefacenti, e per favoreggiamento il coinquilino ucraino, K.A. (24).



Durante alcuni controlli i militari dell'Arma avevano notato un via vai di persone nei pressi dell'abitazione della frazione di Oriago, che li hanno indotti a effettuare una perquisizione nell'appartamento, abitato dall'uomo e di proprietà del cittadino straniero.



In una stanza era stata ricavata la "serra" completa di impianto di ventilazione, riscaldamento con pareti rifrangenti e illuminazione, in cui erano coltivate 30 piante di marijuana di altezza attorno ai 10 centimetri.



I Carabinieri hanno poi rinvenuto terriccio e fertilizzante, vasi vuoti pronti per alloggiare altre piantine, buste e cellophane. In casa c'erano anche 100 grammi di marijuana già essiccata e alcuni grammi di hascisc, tutti posti sotto sequestro.