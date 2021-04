Droga: sequestro di 30 kg tra cocaina e hascisc, un arresto

VERONA - Un cittadino di 30 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Verona che ha sequestrato 30 chili di droga.



L'uomo si trovava nel parcheggio di un centro commerciale a Bussolengo (Verona) e quando, avvicinato dai finanzieri per un controllo, si è allontanato a tutta velocità.



Ne è seguito un inseguimento che è terminato a Castelnuovo del Garda, dove l'auto è stata bloccata e l'uomo, fuggito a piedi, è stato raggiunto.



Il cane antidroga ha permesso d'individuare e recuperare la droga nascosta in un doppiofondo dell'auto: 21 involucri contenenti complessivamente oltre 22 chili di cocaina e 9 "panetti" per un totale di 7,4 kg. di hashish, oltre a denaro contante di vario taglio, pari a 47.955 euro.



Il 30enne, domiciliato a Caselle di Sommacampagna (Verona) è stato quindi arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si stima che la droga sul mercato dello spaccio avrebbe potuto fruttare, in considerazione dell'ottima qualità, non meno di 2 milioni di euro.