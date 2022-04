Droga, sequestrati sei chili hashish, due arresti 

TREVISO - Due cittadini marocchini, di 37 e 40 anni, sono stati arrestati nel corso di un'operazione antidroga della Squadra Mobile di Pordenone, che ha visto anche l'esecuzione di varie perquisizioni personali e domiciliari.

Oltre 6 i kg di hashish sequestrati, mentre nove sono le persone iscritte nel registro degli indagati. La Polizia ha eseguito i controlli tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a carico di persone attive nello smercio all'ingrosso e al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra le province di Pordenone, Udine e Treviso.

Le indagini sono state avviate all'incirca un anno fa, quando, nell'ambito delle attività finalizzate al controllo e alla vigilanza del territorio, personale della Squadra Mobile aveva arrestato in flagranza di reato un 43enne di origini marocchine, residente a Pordenone e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, il quale era in possesso di oltre 10 kg di hashish e 100 grammi di cocaina. Nel mese di settembre, in un filone di indagine parallelo, erano state eseguite altre nove misure cautelari.