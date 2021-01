Droga, via Piave a Mestre: 9 arresti e 26 denunce in tre mesi

VENEZIA - Nell'ultimo trimestre del 2020 sono state 9 le persone arrestate nella zona di via Piave a Mestre per detenzione ai fini di spaccio, 26 quelle denunciate a piede libero (17 di queste sempre per spaccio), e 30 quelle sanzionate in base all'art.75 D.P.R. 309/90.



E' il bilancio tracciato dal Questore di Venezia, dopo la stretta dei controlli in quest'area notoriamente sensibile allo spaccio di droga, decisa dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Le forze di polizia hanno identificato complessivamente 1.113 persone, di cui 386 extracomunitari; due stranieri sono stati espulsi e 4 persone sono state colpite da ordini di allontanamento.