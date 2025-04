Droga nascosta in bocca, tenta la fuga ma viene arrestato: 62 dosi tra cocaina ed eroina

VICENZA - Nel pomeriggio di martedì, durante un pattugliamento nel centro di Vicenza, un equipaggio della Sezione Volanti ha arrestato un cittadino nigeriano di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso con oltre 60 dosi di droga pronte per lo spaccio.



L’intervento è avvenuto intorno alle 17:00 nei pressi di via Monte Zovetto, dove l’uomo, alla vista degli agenti, ha mostrato un atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, ha tentato una fuga a piedi ma è stato subito bloccato dagli operatori.



Durante l’identificazione, i poliziotti hanno scoperto che l’uomo nascondeva nella bocca ben 62 dosi di eroina e cocaina, per un peso complessivo di circa 35 grammi. La droga non era stata ingerita, ma occultata nella cavità orale, pronta per essere smerciata.



A seguito della perquisizione, è stata rinvenuta anche la somma di 1.200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane, già noto per precedenti specifici, è stato condotto alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.