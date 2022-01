Droga, due arresti e maxi sequestro di dieci chili di cocaina e marijuana

PADOVA - Due persone sono state arrestate e oltre 10 chilogrammi di droga sono stati sequestrati in un'operazione della Polizia di Padova, nel capoluogo e a Fiesso D'Artico (Venezia).

L'indagine è stata avviata in seguito a un altro sequestro di droga da parte della Squadra Mobile, avvenuto a novembre nei confronti di un 55enne della provincia di Pistoia, sorpreso a trasportare circa 5 chilogrammi di marijuana e arrestato.

Gli approfondimenti, coordinati dalla Procura della repubblica hanno portato gli agenti sulle tracce di un 64enne di Padova e a individuare un garage dove avrebbe potuto tenere lo stupefacente; assieme a lui è stato sorvegliato un uomo di Fiesso D'Artico, di 41 anni.



Dopo appostamenti e pedinamenti è stata decisa l'irruzione nel garage, dove in una cassaforte sono stati trovati oltre 7 chili di cocaina, confezionata in cinque panetti e altri involucri, e oltre un chilo marijuana. Nell'abitazione a Padova i poliziotti hanno sequestrato altra marijuana per 2 chilogrammi circa, assieme a 1.800 euro in contati; a Fiesso oltre 8.500 euro, ritenuti proventodel traffico di stupefacenti, assieme a materiale per il confezionamento.