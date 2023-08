Droga, controlli Carabinieri a Mestre, decine di identificati

VENEZIA - Decine le persone identificate, tra le quali anche numerosi assuntori di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali, su base volontaria, sono stati affidati all'assistenza delle equipe degli operatori di strada del Comune di Venezia. Sono i risultati conseguiti ieri dai Carabinieri con i presidi nel "quadrilatero del quartiere Piave, a Mestre. Una delle persone controllate, trovata in possesso di una modica quantità di hashish, è stata segnalata alla Prefettura Sale così a 81 il numero complessivo delle persone segnalate dall'inizio del 2023 alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti nell'ambito dei servizi svolti nel Quartiere Piave.

A integrare il dispositivo dei militari della Compagnia di Mestre, ieri è stata impiegata anche un'unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia. È proprio il fiuto di Corina - la cui presenza lungo le vie del "quadrilatero" ha svolto un'importante azione preventiva - ha consentito di rinvenire 100 grammi di marjuana occultati dietro un veicolo parcheggiato in Piazzale Bainsizza. "Proseguiremo lungo questa direzione" - assicura il generale Nicola Conforti, Comandante Provinciale dell'Arma - "l'Arma continuerà a essere in prima linea per la normalizzazione del quartiere Piave di Mestre, contribuendo in maniera significativa allo sforzo interforze profuso nell'area, in linea con le decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica".