Droga, arrestati vicino allo stadio due sospetti pusher di 16 e 21 anni

PADOVA - Raid anti-droga. Due giovani di 16 e 21 anni sono stati arrestati ieri dalle 'volanti ' della questura di Padova perché sorpresi con della droga nei pressi dello stadio euganeo. I due sono stati visti dagli agenti comportarsi in modo sospetto e hanno così deciso di sottoporli ad un controllo. Il più giovane dei due, alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi di un involucro, ma è stato bloccato sequestrandogli 20 dosi di cocaina oltre a 2.500 euro in contanti. Al 21enne, irregolare in Italia, sono state trovate invece 1.000 euro che gli investigatori sospettano siano il frutto dello spaccio di droga.

Entrambi, sprovvisti di documenti di identità e già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in questura e qui arrestati per poi essere posti a disposizione rispettivamente della magistratura. Il 16enne, non avendo un a famiglia, è stato così accompagnato al carcere minorile di Treviso, mentre il 21enne, entrato irregolarmente in Italia a settembre 2023 è finito nel carcere di Padova. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la pena di 8 mesi di reclusione con sospensione, rilasciando il nulla osta all'espulsione. Il giovane e' stato quindi accompagnato al CPR di Gradisca d'Isonzo, in attesa del definitivo allontanamento dall'Italia.

Dall'inizio dell'anno sono 58 i minori indagati a vario titolo per reati concernenti prevalentemente gli stupefacenti, di cui 26 minori non accompagnati e 13 sotto i 14 anni di età. Nel 2023 i minori indagati sono stati 31 di cui solo 2 inferiori i 14 anni di età.