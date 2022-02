Droga, arrestano spacciatore a Trieste

TRIESTE - Un uomo, P.A., di 36 anni, di Trieste, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di via Hermet, che gestiva una piccola centrale di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel suo appartamento, in via Battera, il 28 gennaio scorso i militari, coordinati dal pm Chiara Degrassi, hanno trovato oltre 420 grammi di marijuana, 17 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento e la pesatura delle dosi e quasi 500 euro, probabile provento dell'attività di spaccio.

I carabinieri hanno avviato l'operazione dopo aver notato e identificato, svariati acquirenti che acquistavano dosi in quello stabile.