Droga, armi e truffe online: tre arresti in 48 ore

PADOVA - Nel giro di poche ore, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno eseguito tre distinti arresti, colpendo spaccio di droga, detenzione illegale di armi e reati internazionali.



Il primo intervento è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì 16 aprile in via Tiziano Aspetti, dove i poliziotti in borghese hanno notato un tunisino di 28 anni, irregolare e pregiudicato per reati di droga, intento a cedere cocaina a un uomo moldavo. I due hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati poco dopo. Il tunisino è stato trovato con un grammo di cocaina ed è stato arrestato per spaccio.



Poche ore dopo, in corso Australia, è stato fermato per un controllo un italiano di 56 anni, incensurato, alla guida di un furgone. Nel marsupio nascondeva 20 grammi di eroina. La successiva perquisizione a casa sua, in provincia di Vicenza, ha portato al sequestro di altri 105 grammi di eroina, un bilancino elettronico, quattro fucili, due pistole e numerose cartucce, tutte legalmente detenute ma ritirate in via cautelare. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio.



Infine, nella mattinata di lunedì, gli investigatori hanno rintracciato in zona Stanga un nigeriano di 48 anni, regolare in Italia e incensurato, destinatario di un mandato di arresto europeo. L’uomo era stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere per 446 truffe online commesse in Repubblica Ceca tra il 2017 e il 2018, con un guadagno illecito di oltre 24.000 euro. Arrestato nei pressi della sua abitazione, è stato portato in carcere in attesa dell’estradizione.