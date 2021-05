Droga: accertati mille episodi di spaccio, arrestato

PORTOGRUARO - La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino nigeriano responsabile di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria.



Un suo connazionale è stato denunciato a piede libero per il medesimo reato.



La violazione da parte dell'uomo delle normative Covid (non ha rispettato il coprifuoco) hanno dato il via ad una indagine che ha ricostruito un traffico di stupefacenti al dettaglio accertando oltre mille episodi di spaccio.



Il modus operandi dell'arrestato è risultato semplice quanto efficace. Attraverso la messaggistica telefonica, lo spacciatore si recava nel luogo preventivamente concordato con l'acquirente con la sostanza stupefacente in bocca e ben sigillata nel cellophane, in modo da poterla ingerire agevolmente in caso di controlli.



Per non destare sospetti, i punti d'incontro prescelti per gli scambi erano i parcheggi situati nelle adiacenze degli istituti scolastici, dove la cessione avveniva nelle ore di punta e di maggior afflusso degli studenti.



In base all'indagine, su richiesta della Procura di Pordenone, è stato emesso nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai militari di Portogruaro.



La successiva perquisizione dell'abitazione dell'arrestato ha permesso di rinvenire e sequestrare 10 ovuli di sostanza stupefacente confezionata e pronta per lo spaccio, 2.000 euro in contanti, quale provento dell'attività delittuosa, diversi telefoni cellulari, 2 gr. di marijuana e sostanza da taglio.