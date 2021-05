Dritto a una curva: ciclista finisce contro un muro

CISON DI VALMARINO - Ciclista finisce fuori strada a una curva e sbatte contro un muro.



L’allarme quest’oggi, domenica, poco prima di mezzogiorno in via Tofane a Cison di Valmarino.



L’uomo era insieme a tre altri ciclisti e per cause in corso di accertamento è andato dritto a una curva, finendo violentemente contro il muro.



Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto un’ambulanza del 118 che ha ricoverato il ciclista a Vittorio Veneto. Non è in gravi condizioni.