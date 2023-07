Drammatico incidente a Jesolo: 26enne travolto e ucciso da un'auto

JESOLO - Un’altra giovane vita spezzata in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Ca' Gamba a Jesolo. Il 26enne Nicolas Maritan, di Musile di Piave è morto, secondo la prime ricostruzioni, dopo essere stato investito mentre scendeva da un'automobile in sosta a Jesolo.



L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in via Ca' Gamba a Jesolo. L’auto avrebbe investito il giovane, che era appena sceso dalla macchina su cui aveva viaggiato con altri amici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Jesolo per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.



A darne la notizia il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti: "Nel corso della notte si è purtroppo verificato un tragico incidente in via Cà Gamba che ha visto coinvolti un’auto e un pedone. Purtroppo la persona a piedi, un giovane di 26 anni, ha perso la vita. Mi stringo attorno al dolore della famiglia per questo tragico incidente che spezza nuovamente una giovane vita”.