Draghi oggi visita sede Protezione civile a Palmanova

UDINE - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà oggi alle ore 14.15 a Palmanova (Udine) per visitare la sede locale della Protezione civile, insieme con il Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, e l'hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l'Ucraina.

A seguire, riunione operativa con le autorità competenti e incontro con i volontari della Protezione civile, nella stessa sede.