Doveva lasciare l'Italia dal 2019, ieri l'espulsione

PORDENONE - Ieri, giovedì 22 aprile, su disposizione del Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, un 62enne cittadino romeno è stato allontanato dal territorio nazionale.



L’uomo è stato accompagnato all’aeroporto di Bergamo e imbarco sul volo diretto a Bucarest, per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale con ritorno nel paese d’origine, provvedimento convalidato dal Giudice del Tribunale di Trieste.



In particolare, a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, il romeno è risultato inottemperante ad un decreto di allontanamento emesso il 14 novembre 2019, con il quale veniva disposto che lo stesso dovesse lasciare l’Italia entro 10 giorni, decisione contro la quale il romeno aveva presentato un ricorso dichiarato improcedibile il 19 marzo scorso dal Tribunale di Trieste.



Il decreto di allontanamento del 62enne è frutto di una lunga serie di problematiche: senza fissa dimora, lavoro, gravato da precedenti di polizia per violenza privata, furto aggravato, ingiuria e minaccia, per occupazione abusiva di immobile e utilizzo abusivo di energia elettrica.



Tutti reati commessi tra il 2009 e il 2019 nel capoluogo della Destra Tagliamento. Nel pomeriggio di ieri, l’epilogo: agenti della Questura di Pordenone hanno scortato l’uomo all’aeroporto di Bergamo, dove alle 16 è stato imbarcato sul volo per Bucarest, per quello che si spera sia il definitivo allontanamento dall’Italia.