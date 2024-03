Dottoressa cura i pazienti, poi la scoperta: aveva preso la laurea online per 7 euro

BRASILE - Una donna di 27 anni si è finta dottoressa e si è occupata di 30 pazienti, prima di essere arrestata. La sua vicenda ha scosso il mondo della sanità a San Paolo, Brasile, svelando una grave frode che ha messo a rischio la vita dei pazienti.



La fantomatica dottoressa ha utilizzato documenti falsi per ottenere un posto di lavoro in ospedale, facendo credere al personale e ai pazienti di essere una professionista qualificata. Tuttavia, la sua vera identità è stata scoperta grazie a un controllo delle autorità competenti, che hanno individuato la sua truffa. La donna aveva acquistato il titolo online per circa 7 euro.



Il caso - riportato dal Mirror - ha destato preoccupazione e indignazione, poiché ha messo in pericolo la salute delle persone che si sono rivolte a lei per cure mediche. Le autorità hanno annunciato che la donna è stata arrestata e accusata di vari reati, tra cui esercizio abusivo della professione, falso ideologico e uso di documento falso. Inoltre, è stata accusata di tentata appropriazione indebita e di mettere in pericolo la vita dei pazienti.