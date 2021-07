Dormono due notti nel bed and breakfast poi se ne vanno senza pagare

TRIESTE - Dormono due giorni in un bed and breakfast e alla fine scappano senza pagare. L’episodio è accaduto a Sgonico, in provincia di Trieste.

Un gruppo di 6 persone di una ditta edile ha soggiornato per due notti in struttura: i sei poi se la sono svignata senza pagare il conto.

Sono stati denunciati dalla polizia per insolvenza fraudolenta dopo la querela presentata dalla titolare del bed and breakfast.