Doppio schianto lungo il Passante

VENEZIA - Poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 1° febbraio, il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto in due distinti incidenti avvenuti sul Passante di Mestre, in direzione Milano, tra i comuni di Spinea e Mirano (Venezia). Tre le persone ferite, per una delle quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il primo incidente si è verificato al km 383+600 ovest e ha coinvolto un’unica vettura, finita in modo autonomo contro il sicurvia centrale. Illeso il conducente, ma la sua auto, rimasta ferma a centro carreggiata ha provocato rallentamenti. Il secondo episodio è avvenuto un chilometro dopo, alla progressiva 382+400, nei pressi della galleria Miranese e ha coinvolto due auto e un furgone.

Ferite tre persone, una in modo più serio. Per questo motivo il personale del 118 è intervenuto, oltre che con ambulanza e automedica, anche con l’elisoccorso, atterrato sui terreni a fianco della trincea del Passante. Gli ausiliari della viabilità di CAV, impegnati sul doppio fronte in compiti di assistenza, gestione della viabilità e presegnalazione, con il coordinamento del centro operativo di Mestre, hanno provveduto a un restringimento di carreggiata. Sul posto, dove si sono formate code per circa 6 chilometri in direzione Milano, anche a causa del blocco temporaneo del traffico, operano la polizia stradale di Venezia e il soccorso stradale.