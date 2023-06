Doppio investimento: due donne finiscono all'ospedale

LIGNANO - Doppio investimento nelle ultime ore: due donne finiscono all'ospedale. Gli episodi sono accaduti a Lignano Sabbiadoro nella serata di ieri, lunedì 5 giugno. Una giovane donna, cittadina italiana, è stata soccorsa dai sanitari per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 22 lungo viale Centrale. La donna stava camminando quando è stata investita da un mezzo in transito.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano che ha preso in carico la giovane donna e la trasportata per una primissima valutazione al Ppi (Punto primo intervento) di Lignano e quindi all'ospedale di Latisana per la cura di ferite non gravi. Intorno alle 23, sempre lungo viale Centrale, una donna che stava pedalando in sella a una bicicletta è stata investita da una vettura ed è rovinata malamente a terra. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna, una cittadina straniera, che è stata poi trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.