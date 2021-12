Doppio incidente sulla A28, quattro i feriti ricoverati in ospedale

PORDENONE - Doppio sinistro stradale nel tardo pomeriggio di martedì, entrambi verso le 19.30 lungo la Portogruaro - Conegliano.

All’altezza del chilometro 11 della carreggiata sud, tra Azzano Decimo e Villotta, per cause in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo dell’auto, finendo rovinosamente fuori strada.



L’auto ha concluso la sua corsa su un fianco e uno dei due a bordo rimaneva bloccato nell’abitacolo.

Lo hanno estratto i Vigili del Fuoco usando le cesoie idrauliche, consegnandolo poi ai sanitari inviati dalla Sores. I due feriti sono stati ricoverati in elicottero a Udine in condizioni serie.



Poco dopo è stato segnalato un tamponamento tra due vetture in transito. Gli occupanti le due auto coinvolte sono stati trasportati all’Ospedale di Pordenone. Non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge.