Doppio incidente stradale mercoledì mattina

PORDENONE - Incidente questa mattina verso le 6.45 lungo la Statale 13 a Casarsa della Delizia all’incrocio semaforico con la ex provinciale della Val D’Arzino.

L’incidente è avvenuto tra auto e camion per una probabile mancata precedenza.

Non sono stati segnalati feriti, ma pesanti danni ai mezzi e grossi disagi al traffico.

Alla stessa ora un ferito grave nell’incidente avvenuto tra Pagnacco e Tavagnacco, in provincia di Udine.



Il sinistro è avvenuto tra due auto: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre una donna, conducente di una delle due auto, poi trasportata a Udine dai sanitari del 118. Estratto anche un uomo dall’altra auto, dove al momento del sinistro c’erano due persone. Il sinistro è stato rilevato dai Carabinieri.