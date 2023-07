Doppio incidente nella notte, feriti due motociclisti

UDINE - Due incidenti nella notte con due persone soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di due distinti incidenti stradali che si sono verificati entrambi a Pertegada di Latisana lungo la regionale 354. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza, i carabinieri della Compagnia di Latisana) hanno perso il controllo della moto che stavano conducendo e sono rovinati sull’asfalto. In entrambi i casi si tratta di cadute autonome senza coinvolgimento apparente di altri mezzi.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana e l’elisoccorso. In un caso il motociclista è stato trasportato in volo l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo stabile a cosciente. Nel secondo caso il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Udine con l’ambulanza in codice giallo stabile e cosciente. Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno attivato i vigili del fuoco che hanno operato e in piena sinergia con il personale sanitario.