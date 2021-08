Doppio incidente mortale nel giro poche ore

VERONA - Due incidenti mortali sono avvenuti nel giro di poche ore in provincia di Verona, nello stesso Comune di Castagnaro.

Un uomo è morto annegato in un fossato dopo essere finito fuori strada: è accaduto alle 9:30 di ieri mattina in via Argine Valle.



Mentre alle 15:30 un motociclista di 40 anni residente a Badia Polesine in provincia di Rovigo è deceduto scontrandosi contro un’auto che arrivava dal l'opposta corsia di marcia.

In entrambi gli episodi è giunto sul posto l'elicottero del 118 oltre ai sanitari in ambulanza. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.