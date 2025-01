Doppio incidente in autostrada: un morto e cinque feriti

PADOVA - Due gravi incidenti si sono verificati questa mattina lungo l’autostrada A13, tra gli svincoli di Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna, causando pesanti disagi al traffico e tragiche conseguenze. Il bilancio complessivo è di un morto e cinque feriti. Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 9:45 al km 76, coinvolgendo tre veicoli: un’auto, un furgone e un camioncino compattatore. L’impatto ha provocato il ribaltamento del compattatore fuori dalla carreggiata, intrappolando al suo interno due persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este, che hanno estratto i feriti e messo in sicurezza l’area. Gli occupanti del furgone e una ragazza alla guida di una Volkswagen Polo sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Complessivamente, il bilancio del primo incidente è di cinque persone ferite.

Poco dopo, alle 11:00, un secondo incidente mortale si è verificato al km 78. Un automobilista alla guida di una Mini Cooper ha tamponato violentemente un mezzo pesante. I vigili del fuoco, già presenti per l’intervento precedente, sono accorsi sul posto e hanno estratto il conducente dalla vettura, gravemente danneggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del Suem 118, il medico ha dovuto constatare il decesso dell’uomo, un 50enne. Gli incidenti hanno causato lunghe code e rallentamenti lungo l’autostrada. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli si sono protratte per diverse ore, con la riapertura completa della carreggiata solo nel primo pomeriggio. Le autorità stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica degli incidenti e le eventuali responsabilità. Nel frattempo, il tratto interessato continua a essere monitorato per garantire la sicurezza degli automobilisti.